Підрив трьох військових на Донбасі: екс-керівнику інженерної служби оголосили підозру

Колишньому керівнику інженерної служби однієї з військових частин оголосили підозру через підрив трьох військових на Донбасі.

За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовий не зазначив попереджувальними знаками та не здійснив огородження протитанкових мін. Також чоловік не повідомив командуванню про місцеперебування вибухонебезпечних предметів.

Такі недбалі дії призвели до загибелі трьох військових 14 лютого, які підірвались на п’яти протитанкових мінах ТМ-62.

Військового підозрюють за статтею 425 (Недбале ставлення до військової служби) КК України. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Загибель військових на Донбасі

Вранці 14 лютого близько 9.30 троє військових ЗСУ загинули на Донбасі. Капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко підірвалися на п’яти протитанкових мінах ТМ-62 неподалік населеного пункту Новолуганське. Попри значні зусилля їх не змогли врятувати.

ДБР почало розслідування цієї справи. Розглядали три основні причини трагедії: порушення правил користування вибухівкою, теракт незаконних збройних формувань та недбале ставлення військових до служби.