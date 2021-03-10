За добу, 9 березня, у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.

Поблизу населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське, Південне збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Біля Троїцького, Пищевика та Залізного бойовики відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших військових немає.

Станом на 07.00, 10 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Порушення на Донбасі

За 8 березня на Донбасі у районі проведення операції ООС бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Стріляли поблизу населених пунктів Луганське, Водяне, Піски, Опитне, Золоте-4, Лебединське, Красногорівка.