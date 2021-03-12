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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Вінниця вводить обмеження червоної зони – що забороняється

Вінниця вводить додаткові обмеження червоної зони з 13 березня через стрімке поширення Covid-19.

карантин

Відповідно до постанови Вінницької міської ради, від завтра у місті забороняється проведення будь-яких масових соціальних, культурних, спортивних чи розважальних заходів.

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Також мають зачинитися всі спортивні клуби та заклади культури.

– Через стрімке поширення захворюваності на Covid-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів помаранчевого рівня, у Вінниці вводяться карантинні обмеження червоного рівня, – йдеться у повідомленні міськради.

Наразі у лікарнях міста зайнято вже 709 ліжок із 805, тобто 88%, а приріст хворих за останню добу склав 337 нових випадків.

Адаптивний карантин

Станом на 12 березня, Вінницька область та місто Вінниця входять до помаранчевої зони.

Туди ж ввійшли Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ.

До червоної зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Джерело: Вінницька міська рада

Фото: Depositphotos

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