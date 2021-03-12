Вінниця вводить додаткові обмеження червоної зони з 13 березня через стрімке поширення Covid-19.
Відповідно до постанови Вінницької міської ради, від завтра у місті забороняється проведення будь-яких масових соціальних, культурних, спортивних чи розважальних заходів.
Також мають зачинитися всі спортивні клуби та заклади культури.
– Через стрімке поширення захворюваності на Covid-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів помаранчевого рівня, у Вінниці вводяться карантинні обмеження червоного рівня, – йдеться у повідомленні міськради.
Наразі у лікарнях міста зайнято вже 709 ліжок із 805, тобто 88%, а приріст хворих за останню добу склав 337 нових випадків.
Адаптивний карантин
Станом на 12 березня, Вінницька область та місто Вінниця входять до помаранчевої зони.
Туди ж ввійшли Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ.
До червоної зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Джерело: Вінницька міська рада