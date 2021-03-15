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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Бойовики 13 разів порушили режим тиші, один військовий поранений

Впродовж минулої доби, 14 березня, на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

оос, донбас

Неподалік населеного пункту Південне бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Його оперативно госпіталізували. Наразі його стан здоров’я задовільний.

Поблизу Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Луганське окупанти вели обстріл українських позицій з великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Троїцьке – з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

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Поблизу селища Лебединське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Опитного та Авдіївки противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Окрім цього, у районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Від початку поточної доби, 15 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

За добу, 12 березня, у зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього один український військовий отримав бойове травмування.

Також стріляли біля Мар’їнки, де український військовослужбовець отримав пораненні несумісні з життям.

Джерело: Штаб ООС

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