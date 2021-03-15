Впродовж минулої доби, 14 березня, на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Його оперативно госпіталізували. Наразі його стан здоров’я задовільний.

Поблизу Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Луганське окупанти вели обстріл українських позицій з великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Троїцьке – з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

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Поблизу селища Лебединське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Опитного та Авдіївки противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Окрім цього, у районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Від початку поточної доби, 15 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

За добу, 12 березня, у зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього один український військовий отримав бойове травмування.

Також стріляли біля Мар’їнки, де український військовослужбовець отримав пораненні несумісні з життям.