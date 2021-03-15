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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Боевики 13 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

За прошедшие сутки, 14 марта, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

оос, донбас

Недалеко от населенного пункта Пивденное боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Его оперативно госпитализировали. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Вблизи Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У населенного пункта Луганское оккупанты вели обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Троицкое — из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

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Вблизи поселка Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков — еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток, 15 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

За сутки, 12 марта, в зоне проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный получил боевое травмирования.

Также стреляли у Марьинки, где украинский военнослужащий получил ранение несовместимые с жизнью.

Источник: Штаб ООС

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