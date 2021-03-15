За прошедшие сутки, 14 марта, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пивденное боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Его оперативно госпитализировали. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Вблизи Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У населенного пункта Луганское оккупанты вели обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Троицкое — из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

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Вблизи поселка Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков — еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток, 15 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

За сутки, 12 марта, в зоне проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный получил боевое травмирования.

Также стреляли у Марьинки, где украинский военнослужащий получил ранение несовместимые с жизнью.