PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Марія Степанюк |

Український військовий отримав кульове поранення під Торецьком

Український військовий отримав кульове поранення внаслідок обстрілу російських найманців поруч із населеним пунктом Південне поблизу Торецька.

Донбас, ООС

Противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Пораненому бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

Всього з початку доби, станом на 17.00, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів обстрілювали підрозділи українських військових.

У штабі ООС зазначили, що на обстріли противники ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також було повідомлено, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 га території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Читайте
Місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень припинення вогню на Донбасі за добу

На ранок 13 березня у зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Внаслідок ворожого снайперського вогню поблизу Мар’їнки один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору