Український військовий отримав кульове поранення під Торецьком

Український військовий отримав кульове поранення внаслідок обстрілу російських найманців поруч із населеним пунктом Південне поблизу Торецька.

Противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Пораненому бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

Всього з початку доби, станом на 17.00, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів обстрілювали підрозділи українських військових.

У штабі ООС зазначили, що на обстріли противники ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також було повідомлено, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 га території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

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На ранок 13 березня у зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Внаслідок ворожого снайперського вогню поблизу Мар’їнки один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.