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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У помаранчевій Київ і 16 областей, у червоній – чотири: в Україні оновили зони карантину

Станом на 17 березня 2021 року у 16 областях України і Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

карантин локдаун

Вони потрапили до помаранчевої зони карантину, йдеться у звіті МОЗ.

Водночас поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Черкаська області.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

зони карантину в україні

 

Читайте
Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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