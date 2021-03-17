Станом на 17 березня 2021 року у 16 областях України і Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Вони потрапили до помаранчевої зони карантину, йдеться у звіті МОЗ.

Водночас поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Черкаська області.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

Читайте Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.