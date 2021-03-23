Тепер у червоній карантинній зоні заборонено перебувати без масок на територіях загального користування. Це випливає з постанови Кабміну №230 від 22 березня.

Цей документ вносить відповідні зміни у так звану карантинну постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.

Згідно з документом, заборонено “перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно”.

Під забороною тепер також робота підвісних канатних доріг.

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Зони карантину в Україні

Станом на 23 березня червоних регіонів уже вісім: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та Київ.

До помаранчевої зони входять: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Решта регіонів – у жовтій зоні.