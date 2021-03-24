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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У поліції пояснили, коли штрафуватимуть за відсутність маски

За відсутність маски у громадських місцях поліцейські штрафуватимуть лише після ігнорування попередження.

дівчина у масці

Про це повідомив начальник відділу забезпечення онлайн-комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

— Одразу ніхто не буде штрафувати. Спочатку поліцейські проводитимуть профілактичну бесіду, чому важливий масковий режим. Якщо буде нерозуміння з боку громадян, то, звичайно, тоді можуть штрафувати, – сказав він.

За перебування без маски українців штрафуватимуть від 170 до 255 грн.

22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.

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У червоній зоні забороняється перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

Детальніше про те, де потрібно бути у масках читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Pexels

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