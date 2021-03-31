В биосферном заповеднике Аскания Нова снова зафиксирована массовая гибель краснокнижных серых журавлей, полиция открыла уголовное производство.

На территории заповедника нашли 61 мертвую птицу, сообщает полиция Херсонской области.

Сейчас мертвых журавлей исследует институт в Харькове, чтобы установить точную причину их смерти.

В полиции также сообщают, что к ним поступило 13 обращений об обнаружении в Аскании Новой трупов различных птиц, занесенных в Красную книгу Украины.

Это не первый случай массовой гибели серых журавлей, первый случай зафиксировали в начале января 2021 года.

Тогда, за неделю погибло 185 редких птиц, причиной смерти стало отравление зерном, которое было обработано агрохимикатами и неправильно утилизировано.

Полиция области открыла уголовное производство по факту загрязнения или порчи земель.