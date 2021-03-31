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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

60 мертвых журавлей: в Аскании Новой снова массово гибнут редкие птицы

В биосферном заповеднике Аскания Нова снова зафиксирована массовая гибель краснокнижных серых журавлей, полиция открыла уголовное производство.

60 мертвых журавлей: в Аскании Новой снова массово гибнут редкие птицы

На территории заповедника нашли 61 мертвую птицу, сообщает полиция Херсонской области.

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Сейчас мертвых журавлей исследует институт в Харькове, чтобы установить точную причину их смерти.

В полиции также сообщают, что к ним поступило 13 обращений об обнаружении в Аскании Новой трупов различных птиц, занесенных в Красную книгу Украины.

Это не первый случай массовой гибели серых журавлей, первый случай зафиксировали в начале января 2021 года.

Тогда, за неделю погибло 185 редких птиц, причиной смерти стало отравление зерном, которое было обработано агрохимикатами и неправильно утилизировано.

Полиция области открыла уголовное производство по факту загрязнения или порчи земель.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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