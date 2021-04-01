Митрополит Епіфаній взяв під опіку 13 дітей, чиї батьки померли від коронавірусу

Київська єпархія Православної церкви України взяла під опіку 13 дітей Володимира та Діани Родікових, які померли від коронавірусних ускладнень.

Про це заявив митрополит ПЦУ Епіфаній. У 2019 році саме він хрестив дев’ятьох дітей з цієї родини.

Митрополит зазначив, що дуже добре знав засновників дитячого будинку сімейного типу. Після початку війни на Донбасі Володимир та Діана вимушено покинули Макіївку і переїхали на Київщину. Їхній будинок на Донеччині захопили і спалили бойовики.

– Ми турбувалися про цю сім’ю. Добре пам’ятаю, як гамірно, але дуже затишно й по-домашньому щоразу зустрічала ця родина, яка ніколи не ділила дітей на “власних” та “усиновлених”, де всі діти росли в любові й злагоді.

Митрополит Епіфаній запевнив, що церква подбає про дітей матеріально. Для цього було створено Благодійний фонд допомоги сім’ї Родікових.

Про те, що від коронавірусу померло подружжя Родікових, стало відомо наприкінці березня.

Їх госпіталізували до Васильківської ЦРЛ, однак ускладнення хвороби побороти не вдалося. Володимир помер 20 березня, його дружина Діана – 29 березня.

Спочатку дітей, що залишилися сиротами направили до центру соціально-психологічної реабілітації.

У Київській ОДА пообіцяли, що діти залишаться разом.

Джерело: Митрополит Епіфаній