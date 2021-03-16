За президента Володимира Зеленського готові проголосувати 27,4% українців з тих, хто визначився з вибором.
Майже на 10% менше голосів отримав би лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко – 19,7%. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко отримав би 17,1%.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження Центру Разумкова.
Як розподілилися решта голосів:
- Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 10,1%;
- Ігор Смешко (Сила і честь) – 6,3%;
- Володимир Гройсман (Українська стратегія) – 3,3%;
- Руслан Кошулинський (Свобода) – 2,8%;
- Олег Ляшко (Радикальна партія) 2,4%;
- Дмитро Разумков – 2%;
- Анатолій Гриценко (Громадянська позиція) – 1,7%;
- Олександр Вілкул (Опозиційний блок) – 0,9%;
- Віталій Кличко (УДАР) – 0,9% (1,2%).
Дослідження проводилося з 5 до 9 березня 2021 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму і ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Для порівняння, у кінці лютого президентський рейтинг також очолив чинний глава держави Володимир Зеленський.
Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 23,1% українців серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.
На другому місці опинився лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко. За нього на президентських виборах готові проголосувати 14,4% українців.
Джерело: Центр Разумкова