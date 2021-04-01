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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Жорсткий карантин у Києві після 16 квітня можуть продовжити — КМДА

Жорсткий карантин у Києві після 16 квітня можуть продовжити, якщо ситуація із Covid-захворюваністю надалі погіршуватиметься.

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Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі одного з українських радіо.

За його словами, локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже не можна спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю.

— Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень, — повідомив Мондриївський.

Водночас він пояснив, що столична влада розуміє, як негативно обмеження впливають на економіку та бізнес, однак карантин нині необхідний, адже ситуація у лікарнях складна.

Окрім того він зазначив, що подібні рішення щодо посилення карантину наразі ухвалюють у багатьох країнах, щоб зменшити кількість захворювань та навантаженість на медичну систему.

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У Києві з 5 квітня запроваджують жорсткий карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Закривають усі школи та дитячі садочки. А громадський транспорт працюватиме лише за спеціальними перепустками.

Більше про карантин у Києві – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Dreamstime

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