Жорсткий карантин у Києві після 16 квітня можуть продовжити, якщо ситуація із Covid-захворюваністю надалі погіршуватиметься.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі одного з українських радіо.

За його словами, локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже не можна спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю.

— Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень, — повідомив Мондриївський.

Водночас він пояснив, що столична влада розуміє, як негативно обмеження впливають на економіку та бізнес, однак карантин нині необхідний, адже ситуація у лікарнях складна.

Окрім того він зазначив, що подібні рішення щодо посилення карантину наразі ухвалюють у багатьох країнах, щоб зменшити кількість захворювань та навантаженість на медичну систему.

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Локдаун у Києві

У Києві з 5 квітня запроваджують жорсткий карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Закривають усі школи та дитячі садочки. А громадський транспорт працюватиме лише за спеціальними перепустками.

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Джерело: Громадське радіо