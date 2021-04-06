PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Активізація військ РФ і ситуація на Донбасі: Зеленський провів розмову з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери країн передусім обговорили загострення на Донбасі та стягування Росією своїх військ до кордону України.

Зеленський Джонсон

Володимир Зеленський закликав Джонсона запровадити санкції проти Росії та разом з іншими членами НАТО посилити присутність у регіоні.

– Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі, – підкреслив президент України.

Також Зеленський нагадав, що членство у Північноатлантичному альянсі є першочерговим завданням для України.

– Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка