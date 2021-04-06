Активізація військ РФ і ситуація на Донбасі: Зеленський провів розмову з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери країн передусім обговорили загострення на Донбасі та стягування Росією своїх військ до кордону України.

Володимир Зеленський закликав Джонсона запровадити санкції проти Росії та разом з іншими членами НАТО посилити присутність у регіоні.

– Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі, – підкреслив президент України.

Також Зеленський нагадав, що членство у Північноатлантичному альянсі є першочерговим завданням для України.