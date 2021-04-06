Найближчим часом МОЗ оголосить про закупівлю ще 10 млн доз вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щоякнайменше 10 млн доз вакцини, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, йдеться про вакцини, які постачатимуться протягом 2021 року. Нині Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю та 8 млн доз у межах механізму COVAX.

Однак терміни постачання Степанов поки не уточнив.

Вакцинація проти коронавірусу

З лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Процес імунізації у країні розпочали з медиків.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.