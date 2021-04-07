Захист боржників від колекторів: Зеленський підписав закон

В Україні створять публічний реєстр колекторських компаній. Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав закон №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Про це повідомила у соцмережі автор закону – народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк, а потім підтвердив і міністр Кабміну Олег Немчінов.

Водночас на сайті Офісу президента ще немає указу і відповідної інформації на порталі Верховної Ради.

– Згідно з ухваленим документом, в Україні створять публічний Реєстр колекторських компаній. Його вестиме Нацбанк. Усі колекторські компанії, які є в країні, будуть зобов’язані зареєструватися у цьому реєстрі, – написала нардеп.

Окрім того, за її словами, НБУ наглядатиме за тим, як колектори поводяться з боржниками.

Більш того, якщо громадян не влаштовуватиме ставлення колекторів, вони зможуть поскаржитися у Нацбанк.

19 березня Верховна Рада 274 голосами у другому читанні схвалила законопроект №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Це так званий кодекс поведінки для колекторів, який забороняє їм погрожувати боржникам, шантажувати, телефонувати вночі або приховувати номер.

Окрім того, колектор повинен називати своє ім’я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу.