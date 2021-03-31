Верховна Рада працює над пакетом законів про народовладдя, який дасть змогу відкликати народних депутатів.

Про це розповів перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук та додав, що до пакету входитиме 6 -7 законопроектів.

– Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання, але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроект щодо реколлу, а далі будемо визначатися, – зазначив Стефанчук.

Також до пакету входитимуть законопроекти щодо всеукраїнського та місцевого референдумів, електронних петиціях та електронного голосування.

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Стефанчук зазначив, що деякі конституційні зміни блокуються іншими політичними силами, які відмовляються підтримати цей законопроект.

Закон про народовладдя

3 лютого перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував створення механізму, що дасть змогу відкликати народних депутатів.

– Напрацюємо проекти законів з питань, які називаються recalls: ми хочемо надати народу можливість відкликати народних депутатів України, – зазначив Руслан Стефанчук.

Нині підставою для позбавлення депутата мандату може бути вирок у кримінальній справі.

Фото: Руслан Стефанчук