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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Верховна Рада працює над законом про відкликання нардепів – Стефанчук

Верховна Рада працює над пакетом законів про народовладдя, який дасть змогу відкликати народних депутатів.

руслан стефанчук

Про це розповів перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук та додав, що до пакету входитиме 6 -7 законопроектів.

– Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання, але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроект щодо реколлу, а далі будемо визначатися, – зазначив Стефанчук.

Також до пакету входитимуть законопроекти щодо всеукраїнського та місцевого референдумів, електронних петиціях та електронного голосування.

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Стефанчук зазначив, що деякі конституційні зміни блокуються іншими політичними силами, які відмовляються підтримати цей законопроект.

Закон про народовладдя

3 лютого перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував створення механізму, що дасть змогу відкликати народних депутатів.

– Напрацюємо проекти законів з питань, які називаються recalls: ми хочемо надати народу можливість відкликати народних депутатів України, – зазначив Руслан Стефанчук.

Нині підставою для позбавлення депутата мандату може бути вирок у кримінальній справі.

Фото: Руслан Стефанчук

Джерело: Інтерфакс-Україна

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