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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Укрзалізниця скасувала поїзди до Ужгорода та Рахова

Укрзалізниця внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення.

Укрзалізниця

Крім того, національний перевізник уже запланував додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

До розкладу додано рух таких поїздів:

  • № 77/78 Харків – Маріуполь,
  • № 119/120 Львів – Запоріжжя,
  • № 719/720 Харків – Київ,
  • № 19/20 Попасна – Київ (збільшено періодичність курсування – по парних днях тижня).

До Західної України через низький попит на перевезення під час карантину скасовані такі рейси:

  • із 13 квітня – № 29/30 Київ – Ужгород (курсувало шість вагонів із 9, попит на 11–25 квітня становить 2%);
  • із 13 квітня – № 5/6 Ужгород – Херсон, (шість вагонів із 10, попит на 11–25 квітня – менше 1%);
  • із 14 квітня – № 243/244 Київ – Рахів, (11 вагонів із 18, попит на 11 по 25 квітня – 7%).

Крім того, у львівському напрямку є до 15 альтернативних рейсів різного класу. У випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Через економічну необґрунтованість змінюється періодичність курсування поїздів:

  • № 773/774 Київ – Шостка (три рази на тиждень замість п’яти із Києва та Шостки по п’ятих, шостих та сьомих днях тижня;
  • № 781/782 Київ – Черкаси (три рази на тиждень замість п’яти із Києва та Черкас по п’ятих, шостих та сьомих днях тижня.

Укрзалізниця відновила курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Перевізник наголошує на тому, що пасажиропотік моніторить щодня, тому відновлюватиме або додаватиме потяги залежно від попиту до травневих свят та літнього туристичного сезону.

Курсування поїздів у червоній зоні карантину

8 квітня Укрзалізниця повідомила про особливості курсування поїздів у червоній зоні карантину. Зокрема йдеться про Хмельницьку, Запорізьку та Львівську області.

Так, приміські потяги, які прямують через Хмельницьку область, не здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів у регіоні.

Приміські потяги у Львівській та Запорізькій областях наразі курсують без змін. Потяги далекого сполучення також курсують, як зазвичай.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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