Укрзалізниця внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення.

Крім того, національний перевізник уже запланував додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

До розкладу додано рух таких поїздів:

№ 77/78 Харків – Маріуполь,

№ 119/120 Львів – Запоріжжя,

№ 719/720 Харків – Київ,

№ 19/20 Попасна – Київ (збільшено періодичність курсування – по парних днях тижня).

До Західної України через низький попит на перевезення під час карантину скасовані такі рейси:

із 13 квітня – № 29/30 Київ – Ужгород (курсувало шість вагонів із 9, попит на 11–25 квітня становить 2%);

із 13 квітня – № 5/6 Ужгород – Херсон, (шість вагонів із 10, попит на 11–25 квітня – менше 1%);

із 14 квітня – № 243/244 Київ – Рахів, (11 вагонів із 18, попит на 11 по 25 квітня – 7%).

Крім того, у львівському напрямку є до 15 альтернативних рейсів різного класу. У випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Через економічну необґрунтованість змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка (три рази на тиждень замість п’яти із Києва та Шостки по п’ятих, шостих та сьомих днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси (три рази на тиждень замість п’яти із Києва та Черкас по п’ятих, шостих та сьомих днях тижня.

Укрзалізниця відновила курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Перевізник наголошує на тому, що пасажиропотік моніторить щодня, тому відновлюватиме або додаватиме потяги залежно від попиту до травневих свят та літнього туристичного сезону.

Курсування поїздів у червоній зоні карантину

8 квітня Укрзалізниця повідомила про особливості курсування поїздів у червоній зоні карантину. Зокрема йдеться про Хмельницьку, Запорізьку та Львівську області.

Так, приміські потяги, які прямують через Хмельницьку область, не здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів у регіоні.

Приміські потяги у Львівській та Запорізькій областях наразі курсують без змін. Потяги далекого сполучення також курсують, як зазвичай.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця