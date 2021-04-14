Український закордонний паспорт піднявся у рейтингу паспортів світу консалтингової компанії Henley and Partners на шість позицій.

В оновленому рейтингу Україна тепер посідає 35-у позицію зі 110. Всього у рейтингу містяться 227 країн світу.

Громадяни України без віз мають право відвідати 136 країн світу.

У січні Україна посідала 43 сходинку. Таким чином, наразі Україна перебуває на рекордній позиції з часу формування рейтингу.

Україна займає найвище місце серед всіх пострадянських країн, без урахування країн Балтії, що входять до складу Євросоюзу. Литва – на 10-му місці (183 країни з безвізовим в’їздом), Латвія і Естонія ділять 11-е (182). Росія на 48 місці – 118 країн, Грузія на 50 – 116 країн, Грузія на 68 місці разом з Лесото та Китаєм – 77 країн.

Лідером рейтингу є Японія, громадяни якої мають право безперешкодно відвідувати 193 країни світу. Друга сходинка у Сінгапуру (192), а замикає трійку лідерів Німеччина (191).

Рейтинг укладається понад десять років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

З 1 березня українці можуть подорожувати без віз у Гренаду та нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Ще у листопаді Україна підписала угоду про безвізовий режим з океанічною державою Сент-Вінсент і Гренадини.