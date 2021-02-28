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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Для українців з березня діятимуть два нових безвізи

Українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз у Гренаду та нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба. Також з березня поновлюється сполучення з Грузією.

Для українців з березня діятимуть два нових безвізи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також порадив українцям безпосередньо перед подорожжю до країн перевіряти умови в’їзду на сайті з онлайн-картою від МЗС.

На ресурсі є інтерактивна кольорова карта Землі, на якій можна подивитися за яких умов можна відвідати країну – в’їзд дозволений всім, дозволений тільки з посвідкою на проживання або взагалі заборонений.

Для українців з березня діятимуть два нових безвізи

При натисканні мишкою на будь-яку країну можна дізнатися актуальну інформацію про візи, умови відвідування країн і обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Україна підписала безвіз з Сент-Вінсент і Гренадіни

Україна запустила безвізовий режим з державою Сент-Вінсент і Гренадини у Великій Британії.

Сент-Вінсент і Гренадіни – держава в південній частині Карибського моря, яке розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюжку дрібних островів. Сент-Вінсент і Гренадини є конституційною монархією в рамках Співдружності, очолюваної королевою Великобританії.

Фото: Pexels

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