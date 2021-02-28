Для українців з березня діятимуть два нових безвізи

Українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз у Гренаду та нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба. Також з березня поновлюється сполучення з Грузією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також порадив українцям безпосередньо перед подорожжю до країн перевіряти умови в’їзду на сайті з онлайн-картою від МЗС.

На ресурсі є інтерактивна кольорова карта Землі, на якій можна подивитися за яких умов можна відвідати країну – в’їзд дозволений всім, дозволений тільки з посвідкою на проживання або взагалі заборонений.

При натисканні мишкою на будь-яку країну можна дізнатися актуальну інформацію про візи, умови відвідування країн і обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують 2 безвізи: 1. Гренада 2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба + відкривається Грузія Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

Україна підписала безвіз з Сент-Вінсент і Гренадіни

Україна запустила безвізовий режим з державою Сент-Вінсент і Гренадини у Великій Британії.

Сент-Вінсент і Гренадіни – держава в південній частині Карибського моря, яке розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюжку дрібних островів. Сент-Вінсент і Гренадини є конституційною монархією в рамках Співдружності, очолюваної королевою Великобританії.