Травень порадує українців великою кількістю вихідних — для відпочинку передбачено 13 днів. Також графік роботи банків на травневі свята відрізнятиметься від звичного, так як 1 і 9 травня – вихідні дні.

1 травня в 2021 році припадає на суботу, яка буде вихідною, тому банки цього дня не працюватимуть.

Також 2 травня, неділя, – вихідний день. Відповідно банки не працюватимуть.

Загалом з 1 до 4 травня в Україні триватиме міні-відпустка у звязку із такими святами як, День праці та Великдень.

9 травня припадає на неділю, тому вихідний переноситься на понеділок, 10 травня, тоді банки також не працюватимуть.

Графік роботи банків на травневі свята 2021: 1-2 травня (субота-неділя) – вихідний; 10 травня (понеділок) – вихідний. Читайте Травневі свята 2021: скільки відпочиватимуть українці

Календар державних свят

Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.

Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.