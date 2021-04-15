PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Президент Євроради візьме учать у саміті Кримської платформи

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прийняв запрошення української сторони щодо участі у Кримській платформі.

шарль мішель

Про це Мішель сказав у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським та додав, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь.

Читайте
Країни G7 і ЄС закликають Росію припинити провокації біля кордонів України

Президент Європейської Ради також підкреслив, що ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Шарль Мішель ще раз закликав РФ дотримуватись своїх зобов’язань перед ОБСЄ щодо прозорості переміщення військ.

Кримська платформа

На думку президента України Володимира Зеленського, Кримська платформа має об’єднати усі демократичні країни світу для захисту прав громадян.

Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

За словами президента Зеленського, навіть після вирішення питання Криму, світ не може бути впевненим, що більше жодна країна не постраждає від окупації.

Джерело: Рада ЄС

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка