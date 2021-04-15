Президент Європейської Ради Шарль Мішель прийняв запрошення української сторони щодо участі у Кримській платформі.

Про це Мішель сказав у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським та додав, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь.

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Президент Європейської Ради також підкреслив, що ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Шарль Мішель ще раз закликав РФ дотримуватись своїх зобов’язань перед ОБСЄ щодо прозорості переміщення військ.

Кримська платформа

На думку президента України Володимира Зеленського, Кримська платформа має об’єднати усі демократичні країни світу для захисту прав громадян.

Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

За словами президента Зеленського, навіть після вирішення питання Криму, світ не може бути впевненим, що більше жодна країна не постраждає від окупації.

Джерело: Рада ЄС