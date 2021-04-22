У сервісі Google Earth з’явилася функція, що дозволяє подивитися, як змінився клімат Землі за 37 років. Інструмент містить 24 млн супутникових зображень.

– Ми можемо бачити глобальне потепління своїми очима. Ми сподіваємося, що це допоможе кожному скласти об’єктивне розуміння того, що насправді відбувається на планеті, і надихнутися на дії, – сказала директор Google Earth Ребекка Мур.

Google Earth співпрацює з NASA, Геологічною службою США, Службою з питань зміни клімату Євросоюзу та Лабораторією Create Університету Карнегі-Меллона. Це дозволило отримати супутникові фото та скласти уявлення про те, як змінився клімат планети за останні десятиліття.

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????Google Earth now shows decades of climate change in seconds https://t.co/I2EuncSft7 #EarthDay pic.twitter.com/gSfZqHbTSv — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 22, 2021

Кліматичний саміт

22 квітня стартував дводенний віртуальний саміт з питань зміни клімату, створений за ініціативи президента США Джо Байдена. Його присвятили питанням клімату та адаптації до нових економічних проблем.

На саміт отримали запрошення лідери 40 країн. Ключовою темою обговорення стане стримування зростання температури на планеті.

Трансляцію Міжнародного саміту з питань клімату, а також все, що потрібно знати про подію, – дивіться на Фактах ICTV.