У сервісі Google Earth з’явилася функція, що дозволяє подивитися, як змінився клімат Землі за 37 років. Інструмент містить 24 млн супутникових зображень.

Google Earth співпрацює з NASA, Геологічною службою США, Службою з питань зміни клімату Євросоюзу та Лабораторією Create Університету Карнегі-Меллона. Це дозволило отримати супутникові фото та скласти уявлення про те, як змінився клімат планети за останні десятиліття.

????Google Earth now shows decades of climate change in seconds https://t.co/I2EuncSft7 #EarthDay pic.twitter.com/gSfZqHbTSv

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 22, 2021