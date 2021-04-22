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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Google Earth показал, как изменился климат Земли за 37 лет

Климат Природа

В сервисе Google Earth появилась функция, которая позволяет посмотреть, как изменился климат Земли за 37 лет. Инструмент включает в себя 24 млн спутниковых изображений.

— Мы можем видеть глобальное потепление своими глазами. Мы надеемся, что это поможет каждому сложить объективное понимание того, что на самом деле происходит на планете, и вдохновиться на действия, — сказала директор Google Earth Ребекка Мур.

Google Earth сотрудничает с NASA, Геологической службой США, Службой по изменению климата Евросоюза и Лабораторией Create Университета Карнеги-Меллона. Это позволило получить спутниковые снимки и сложить представление о том, как изменился климат планеты за последние десятилетия.

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Климатический саммит

22 апреля стартовал двухдневный виртуальный саммит по вопросам изменения климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена. Его посвятили вопросам климата и адаптации к новым экономическим проблемам.

На саммит получили приглашение лидеры 40 стран. Ключевой темой обсуждения станет сдерживание роста температуры на планете.

Трансляцию Международного саммита по вопросам климата, а также все, что нужно знать о событии, — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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