В сервисе Google Earth появилась функция, которая позволяет посмотреть, как изменился климат Земли за 37 лет. Инструмент включает в себя 24 млн спутниковых изображений.

Google Earth сотрудничает с NASA, Геологической службой США, Службой по изменению климата Евросоюза и Лабораторией Create Университета Карнеги-Меллона. Это позволило получить спутниковые снимки и сложить представление о том, как изменился климат планеты за последние десятилетия.

????Google Earth now shows decades of climate change in seconds https://t.co/I2EuncSft7 #EarthDay pic.twitter.com/gSfZqHbTSv

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 22, 2021