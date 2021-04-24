24 квітня у Чернігівській області відбудеться пробне ЗНО 2021. Школярі зможуть пройти тестування з того навчального предмета, на проходження якого вони заздалегідь зареєструвалися.

Учасники пробного ЗНО мають прибути до пунктів проведення тестування, зазначених у запрошеннях, заздалегідь. Із собою необхідно мати паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, а також запрошення-перепустку.

Що варто принести з собою на тестування:

дві ручки з чорнилом чорного кольору;

пляшку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за необхідності скористатися.

Карантинні вимоги:

перебування у масках;

наявність маленьких дезінфекторів для рук;

дотримання соціальної дистанції.

До 28 квітня учасники пробного ЗНО зможуть внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів. 30 квітня вони отримають результат виконання тестів.

Пробне ЗНО у Києві та Миколаївській області

У Києві та Миколаївській області переносять проведення пробного ЗНО через локдаун.

Воно відбудеться 15 травня.

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