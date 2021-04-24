24 апреля в Черниговской области пройдет пробное ВНО 2021. Школьники смогут пройти тестирование по тому учебному предмету, на прохождение которого они заранее зарегистрировались.

Участники пробного ВНО должны прибыть в пункты проведения тестирования, указанные в приглашениях, заранее. С собой нужно принести паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.

Что нужно взять с собой на тестирование:

две ручки с чернилами черного цвета;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые можно оставить на рабочем столе и при необходимости воспользоваться.

Карантинные требования:

пребывание в масках;

наличие маленьких дезинфекторов для рук;

соблюдение социальной дистанции.

До 28 апреля участники пробного ВНО смогут внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервисы по определению результатов. 30 апреля они получат результат выполнения тестов.

Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области

В Киеве и Николаевской области переносят проведение пробного ВНО из-за локдауна.

Оно состоится 15 мая.

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