24 апреля в Черниговской области пройдет пробное ВНО 2021. Школьники смогут пройти тестирование по тому учебному предмету, на прохождение которого они заранее зарегистрировались.
Участники пробного ВНО должны прибыть в пункты проведения тестирования, указанные в приглашениях, заранее. С собой нужно принести паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.
Что нужно взять с собой на тестирование:
- две ручки с чернилами черного цвета;
- бутылку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые можно оставить на рабочем столе и при необходимости воспользоваться.
Карантинные требования:
- пребывание в масках;
- наличие маленьких дезинфекторов для рук;
- соблюдение социальной дистанции.
До 28 апреля участники пробного ВНО смогут внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервисы по определению результатов. 30 апреля они получат результат выполнения тестов.
Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области
В Киеве и Николаевской области переносят проведение пробного ВНО из-за локдауна.
Оно состоится 15 мая.
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