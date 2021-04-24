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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Пробное ВНО в Черниговской области: что брать с собой и карантинные правила

ЗНО

24 апреля в Черниговской области пройдет пробное ВНО 2021. Школьники смогут пройти тестирование по тому учебному предмету, на прохождение которого они заранее зарегистрировались.

Участники пробного ВНО должны прибыть в пункты проведения тестирования, указанные в приглашениях, заранее. С собой нужно принести паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.

Что нужно взять с собой на тестирование:

  • две ручки с чернилами черного цвета;
  • бутылку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые можно оставить на рабочем столе и при необходимости воспользоваться.

Карантинные требования:

  • пребывание в масках;
  • наличие маленьких дезинфекторов для рук;
  • соблюдение социальной дистанции.
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До 28 апреля участники пробного ВНО смогут внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервисы по определению результатов. 30 апреля они получат результат выполнения тестов.

Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области

В Киеве и Николаевской области переносят проведение пробного ВНО из-за локдауна.

Оно состоится 15 мая.

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