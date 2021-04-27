Україна може відсвяткувати Великдень без спалахів коронавірусу – Степанов

Україна може відсвяткувати Великдень та травневі свята без значних спалахів коронавірусу.

Про це в ефірі Свободи слова заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Ми у змозі пройти Великдень і всі свята без дуже великих спалахів. Щодо розвитку епідемії – після 15 квітня у нас пішло дуже велике зниження нових випадків, – зазначив він.

Водночас він зазначив, що заборонити відвідувати храми в Україні повністю практично неможливо.