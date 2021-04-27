Україна може відсвяткувати Великдень без спалахів коронавірусу – Степанов

Україна може відсвяткувати Великдень та травневі свята без значних спалахів коронавірусу.
Про це в ефірі Свободи слова заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Ми у змозі пройти Великдень і всі свята без дуже великих спалахів. Щодо розвитку епідемії – після 15 квітня у нас пішло дуже велике зниження нових випадків, – зазначив він.
Водночас він зазначив, що заборонити відвідувати храми в Україні повністю практично неможливо.
– Ми розуміємо, що повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо, і за червень збільшиться мобільність населення. Ми все-таки очікуємо збільшення кількості нових випадків, – додав Степанов.