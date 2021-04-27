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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Як працюватиме транспорт у Києві після послаблення карантину

Метро в Киеве

У КМДА уточнили, як працюватиме громадський транспорт у Києві після виходу столиці з червоної зони карантину.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник очільника Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

– Якщо буде ухвалене рішення про вихід з червоної зони, з карантинних обмежень, які є у червоній зоні, транспорт функціонуватиме у звичайному режимі. Тобто він припинить працювати у режимі спеціальних перевезень, – заявив Микола Поворозник.

За його словами, після послаблення карантинних обмежень для того, щоб скористатися громадським транспортом, більше не потрібно буде мати спеціальну перепустку.

Вихід Києва з карантину

У столиці можуть послабити дію карантинних обмежень вже з 1 травня 2021 року.

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Рішення ухвалюватимуть залежно від епідситуації у місті.

Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київ.Newsroom

Фото: Dreamstime

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