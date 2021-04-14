Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив проект постанови, згідно з якою в Україні посилюються вимоги при наданні житлових субсидій.

Таким чином уряд змінить підходи до врахування фінансового стану людини. Зокрема під час призначення субсидій враховуватимуть доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

Також в Україні скасовується діяльність комісій щодо призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, коли таку допомогу не призначають.

Читайте Рада посилила відповідальність за брехню у деклараціях

Згідно з проектом, посилюються вимоги у випадку одноразових вартісних покупок, наявності депозитів, купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Підвищення тарифів

Верховна Рада України провалила проект щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв. Також у проекті планували запровадити мораторій (затримку або призупинення діяльності чи закону) на один рік на підвищення тарифів на енергоносії.

Крім того, Рада рекомендувала Кабміну внести на розгляд відповідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.