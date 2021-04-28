Президент України Володимир Зеленський має юридичні підстави розпустити Верховну Раду, але розмов про це поки що не було.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що в Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.

– Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є, – сказав Стефанчук.

За його словами, формальною підставою є те, що нардепи не збиралися понад 30 днів.

– Так сталося, що в період із грудня до січня, я, звісно, можу помилятися, тому що якраз тоді хворів, Верховна рада не збиралася понад 30 днів, – сказав заступник голови парламенту.

Водночас Стефанчук зазначив, що з ним розмов про розпуск Верховної Ради не було.

Розпуск Верховної Ради

У листопаді 2020 року Зеленський заявив, що може розпустити парламент.

Він припустив таку можливість за наявності політичного колапсу і відсутності підтримки.

Глава держави тоді зазначив, що народні депутати від Слуги народу змогли потрапити в парламент завдяки тому, що йшли від його імені. Тому якщо з кризи навколо ситуації з Конституційним Судом доведеться виходити розпуском парламенту, то так і буде.

Фото: Руслан Стефанчук