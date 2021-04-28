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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

У президента є юридична підстава розпустити Верховну Раду – Стефанчук

руслан стефанчук

Президент України Володимир Зеленський має юридичні підстави розпустити Верховну Раду, але розмов про це поки що не було. 

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що в Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.

– Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є, – сказав Стефанчук. 

За його словами, формальною підставою є те, що нардепи не збиралися понад 30 днів.

– Так сталося, що в період із грудня до січня, я, звісно, можу помилятися, тому що якраз тоді хворів, Верховна рада не збиралася понад 30 днів, – сказав заступник голови парламенту. 

Водночас Стефанчук зазначив, що з ним розмов про розпуск Верховної Ради не було.

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Розпуск Верховної Ради 

У листопаді 2020 року Зеленський заявив, що може розпустити парламент.

Він припустив таку можливість за наявності політичного колапсу і відсутності підтримки.

Глава держави тоді зазначив, що народні депутати від Слуги народу змогли потрапити в парламент завдяки тому, що йшли від його імені. Тому якщо з кризи навколо ситуації з Конституційним Судом доведеться виходити розпуском парламенту, то так і буде.

Фото: Руслан Стефанчук

Джерело: Українська правда

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