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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

У президента есть юридическое основание распустить Верховную Раду — Стефанчук

руслан стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский имеет юридическое основание распустить Верховную Раду, но разговоров об этом пока не было.

Об этом заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

— По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть, — сказал Стефанчук.

По его словам, формальным основанием является то, что нардепы не собирались более 30 дней.

— Так случилось, что в период с декабря по январь, я, конечно, могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней, — сказал заместитель главы парламента.

При этом Стефанчук отметил, что с ним разговоров о роспуске Верховной Рады не было.

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Роспуск Верховной Рады 

В ноябре 2020 года Зеленский заявил, что может распустить парламент.

Он допустил такую возможность при наличии политического коллапса и отсутствии поддержки.

Глава государства тогда отметил, что народные депутаты от Слуги народа смогли попасть в парламент благодаря тому, что шли от его имени. Поэтому если из кризиса вокруг ситуации с Конституционным Судом придется выходить роспуском парламента, то так и будет.

Фото: Руслан Стефанчук

Источник: Украинская правда

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