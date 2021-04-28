Об этом заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет юридическое основание распустить Верховную Раду, но разговоров об этом пока не было.

Он отметил, что в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

— По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть, — сказал Стефанчук.

По его словам, формальным основанием является то, что нардепы не собирались более 30 дней.

— Так случилось, что в период с декабря по январь, я, конечно, могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней, — сказал заместитель главы парламента.

При этом Стефанчук отметил, что с ним разговоров о роспуске Верховной Рады не было.

Роспуск Верховной Рады

В ноябре 2020 года Зеленский заявил, что может распустить парламент.

Он допустил такую возможность при наличии политического коллапса и отсутствии поддержки.

Глава государства тогда отметил, что народные депутаты от Слуги народа смогли попасть в парламент благодаря тому, что шли от его имени. Поэтому если из кризиса вокруг ситуации с Конституционным Судом придется выходить роспуском парламента, то так и будет.

Фото: Руслан Стефанчук