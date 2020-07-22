Підстав для дострокового розпуску Верховної Ради немає – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задоволений сесією парламенту, яка закінчилася 21 липня. Підстав для дострокових виборів він не бачить.

Про це Дмитро Разумков заявив в інтерв’ю Фактам ICTV.

– Станом на сьогодні, ні в кого не має заперечень, що у Раді є фракція Слуга народу, яка голосує за закони та виконує свою роботу. Їм не потрібна коаліція, оскільки програма партії і є коаліційною угодою. Тому підстав для дострокового складання повноважень немає, – розповів він.

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Спікер розповів, що у Слузі народу є депутати, які мають різні думки і тому інколи виникають суперечки між ними.

– Але у фракції є 226 і більше голосів за важливі для держави закони. Тому з чим працювати, – заявив Разумков.

Верховна Рада показала себе конструктивною у ці півроку.

Про роботу сесії Верховної Ради

Раніше Рада не працювала у середу та в п’ятницю – депутати не відвідували засідання у ці дні.

– Нині ці дні стали повноцінними робочими, – пояснив Разумков.

Разумков додав, що з весни 17 депутатів перехворіли коронавірусом.

Про місцеві вибори

Дмитро Разумков заявив, що не готовий прогнозувати перемогу Слуги народу на місцевих виборах, як це було на парламентських.

– Порівнювати некоректно. Думаю, десь буде кращий результат, десь гірший. Я у кампанії буду брати меншу участь, бо керує партією і кампанією Олександр Корнієнко. Але я по можливості допомагатиму колегам, – додав він.

Як українці оцінюють роботу Ради

Майже 30% респондентів опитування групи Рейтинг вважають, що чинна Верховна Рада є більш ефективною, ніж попередній. Водночас чверть опитаних протилежної думки і вважають попередній парламент ефективнішим.

Найкраще оцінюють ефективність виборці партії Слуга народу. Найгірше – виборці Європейської солідарності.