США готові постачати Україні озброєння у межах домовленостей — Салліван

США готові постачати Україні озброєння у межах домовленостей, а також розглядати подальші запити. Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він заявив, що запити України щодо озброєння не залишать поза увагою.

— Ми готові діяти у межах домовленостей. У минулому ми вже організовували поставки в Україну. Також у майбутньому розглянемо її запити щодо деяких видів продукції військового призначення, — сказав Салліван під час онлайн-форуму інституту Аспена.

Він попередив, що йдеться про постачання поза форматом співпраці з Україною в сфері оборони.

За словами радника Байдена, Росія вчинила конструктивно, відвівши значну частину сил від кордону з Україною.

— Ми взяли до відома, що вони відвели значну частину сил від кордону, повернули їх на місця постійного базування. Це – конструктивний крок, — сказав Салліван.

Салліван повідомив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Джо Байден висловив стурбованість щодо стягування російських військ до українського кордону. У цій розмові президент США запропонував можливість переговорів з Путіним.

У Кремлі тим часом не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Путіним, але питання Донбасу обговорювати відмовляються. Про це вже заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков та наголосив, що зустріч може стосуватися лише двосторонніх відносин між країнами.