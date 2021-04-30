Чи може конфлікт на Донбасі вирішитись найближчим часом – прогноз розвідки Пентагону

Перспективи вирішення конфлікту на Донбасі у короткотерміновій перспективі є тьмяними.

Водночас присутність російських військ на Сході Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля.

Таке припущення висловив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє.

– На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу, бути здатною до проекції військової сили у регіон, та заявити про її рішучість утримувати півострів, – додав він.

Також генерал зазначив, що стягування російських військ до українського кордону могло бути частиною кампанії РФ примусити Україну поступитись вимогам Кремля.

Водночас збройні сили Росії Скотт Беррьє називає взагалі екзистенційною загрозою для США.

Війська РФ на кордоні

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія відведе війська від українського кордону.

Але, за словами очільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко, що у Воронезької області РФ не відводить війська від кордону з Україною. Частково відведення почалося тільки на території окупованого Криму.

Тому біля Воронежа і міста Богучар у військових таборах досі спостерігається скупчення сил і техніки.