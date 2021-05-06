Нині існує ризик повзучої анексії Азовського моря, яку може реалізувати Росія.
На цю проблему звернув увагу очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час інтерв’ю CNN.
– Азовське море – плід, який для Росії низько звисає. Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести повзучу анексію Азовського моря, – зазначив Дмитро Кулеба.
За його словами, РФ постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушує морські торгові шляхи.
Візит Блінкена до України
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва.
Агресія Росії має стати однією з головних тем обговорення між Україною та США.
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