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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Росія може провести повзучу анексію Азовського моря – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Нині існує ризик повзучої анексії Азовського моря, яку може реалізувати Росія.

На цю проблему звернув увагу очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час інтерв’ю CNN.

– Азовське море – плід, який для Росії низько звисає. Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести повзучу анексію Азовського моря, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, РФ постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушує морські торгові шляхи.

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Джерело: CNN

Фото: УНІАН

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