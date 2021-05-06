Нині існує ризик повзучої анексії Азовського моря, яку може реалізувати Росія.

На цю проблему звернув увагу очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час інтерв’ю CNN.

– Азовське море – плід, який для Росії низько звисає. Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести повзучу анексію Азовського моря, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, РФ постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушує морські торгові шляхи.

Візит Блінкена до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва.

Агресія Росії має стати однією з головних тем обговорення між Україною та США.

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