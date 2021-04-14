Час показати нашу силу: Кличко закликав до єдності в умовах зовнішньої загрози

Міський голова Києва та голова Асоціації міст України (АМУ) Віталій Кличко закликав центральну та місцеву влади бути єдиними в умовах зовнішньої загрози.

Відповідне звернення політик опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кличко закликав українців не боятися, не вірити фейкам та не поширювати їх.

— Сьогодні ворог впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українців. Спровокувати внутрішнє протистояння. Асоціація міст України звертається до кожного українця: не бійтеся! Не вірте неперевіреній інформації і не поширюйте її. Холодний розум і впевненість роблять нас сильними. Ми на своїй землі. За нами – правда, тому нас підтримує весь світ, – зазначив Кличко.

Також він звернувся до центральної влади наголосивши, що місцеве самоврядування є надійною опорою держави.

— Ми пам’ятаємо події 2014 року, коли завдяки єдності, спільними зусиллями ми змогли зупинити “русский мир”. Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу. Зі свого боку, ми – представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів захисту нашої країни.

Він додав, що у кожному регіоні зроблять усе можливе для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку та безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст.

В Асоціації міст України закликали політиків об’єднатися, відклавши партійні розбіжності.

Агресія РФ проти України

З кінця квітня стало відомо про стягування військ РФ біля східних кордонів України.

Водночас загострилася ситуація на Донбасі, під час обстрілів загинули українські військові. Країни світу розкритикували такі дії Кремля.

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