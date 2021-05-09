Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом. На цю пам’ятну дату президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Голова держави зазначив, що за його плечима – обличчя людей, завдяки яким перемога над нацизмом стала можливою. І майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото.

– Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність. Яка не має меж, строків давності чи географічного поділу. Це пам’ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців, що додому не повернувся кожен п’ятий українець, що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі – онукам. За його словами, після 2014 року все стало інакше – тепер діти розповідають батькам, дідусям та бабусям про воєнні дії та відбиття ворожих атак.

– Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні, – підсумував голова держави.

День перемоги над нацизмом

Щороку 9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом. Цей день нагадує про страшні події 1939-1945 років.

Незмінний атрибут цього дня – червоний мак. Зображення маку нагадує кривавий слід від кулі та символізує пам’ять про всіх, хто загинув під час військових дій. Гасло Дня перемоги над нацизмом – 1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо.