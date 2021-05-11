Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також нардепу політсили Тарасу Козаку.
Вони підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму, повідомила Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.
– Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, під час досудового розслідування допитали цінних свідків, – повідомила Ірина Венедіктова.
За її словами правоохоронці робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі.
– За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних, – додала генеральний прокурор.
Справа Медведчука та Козака
На початку квітня 2021 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про вчинення членами партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком державної зради.
Наприкінці квітня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що бачить перспективу у притягненні до кримінальної відповідальності народного депутата Віктора Медведчука.
Детальніше про справу Медведчука і Козака читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Ірина Венедіктова