Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також нардепу політсили Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму, повідомила Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

– Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, під час досудового розслідування допитали цінних свідків, – повідомила Ірина Венедіктова.

За її словами правоохоронці робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі.

– За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних, – додала генеральний прокурор.

Читайте Суд наклав арешт на яхту Медведчука

Справа Медведчука та Козака

На початку квітня 2021 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про вчинення членами партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком державної зради.

Наприкінці квітня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що бачить перспективу у притягненні до кримінальної відповідальності народного депутата Віктора Медведчука.

Детальніше про справу Медведчука і Козака читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ірина Венедіктова