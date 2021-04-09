PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Суд наклав арешт на яхту Медведчука

9 квітня Херсонський міський суд наклав арешт на яхту, яка належить Віктору Медведчуку.

Виктор Медведчук

Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, судно ROMANCE 1, що прописане у порту Херсону, належить народному депутату, члену політичної партії Опозиційна платформа – За життя.

Слідство встановило, що яхта неодноразово була зафіксована у портах окупованого Криму. Крім того, екіпаж судна порушував порядок в’їзду та виїзду з тимчасово непідконтрольної Україні території.

Правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження, зокрема за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Читайте
Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука

ДБР відкрило провадження проти Медведчука

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді.

Справа стосується висловлювань Медведчука в інтерв’ю російському телеканалу.

Джерело: СБУ

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка