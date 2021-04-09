Суд наклав арешт на яхту Медведчука

9 квітня Херсонський міський суд наклав арешт на яхту, яка належить Віктору Медведчуку.
Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, судно ROMANCE 1, що прописане у порту Херсону, належить народному депутату, члену політичної партії Опозиційна платформа – За життя.
Слідство встановило, що яхта неодноразово була зафіксована у портах окупованого Криму. Крім того, екіпаж судна порушував порядок в’їзду та виїзду з тимчасово непідконтрольної Україні території.
Правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження, зокрема за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
ДБР відкрило провадження проти Медведчука
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді.
Справа стосується висловлювань Медведчука в інтерв’ю російському телеканалу.