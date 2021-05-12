Книга про українців, які рятували євреїв від нацистів

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру буде видана Книга Праведників народів світу України, присвячена українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Книга підготовлена ​​Єврейською конфедерацією України спільно з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Українці неєврейського походження відіграли велику роль у порятунку євреїв.

Після Другої світової війни людей, які рятували євреїв, удостоїли звання Праведників народів світу.

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Рішення про вшанування Праведників народів світу стало одним із положень створення у 1953 році Ізраїльського національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем.

Одним із завдань меморіалу стало від імені держави Ізраїль і всього народу висловити подяку тим неєвреям, які ризикували власним життям задля порятунку євреїв у час Голокосту.

Цей титул заснований в 1953 році ізраїльським Національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) і Героїзму Яд Вашем, який став присуджувати його особам неєврейського походження, чиї подвиги були задокументовані чи засвідчені врятованими або їх рідними.

– Праведники народів світу часто були єдиним променем надії для приречених. Ці люди ризикували власним життям і життям своїх родичів, рятуючи переслідуваних євреїв, – заявив глава наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський.

Щаранський додає, що у притчах царя Соломона йдеться: Всяка дорога людини пряма в її очах, та керує серцями Господь. Ці люди – праведники за законами Божими, які вище людських стандартів.

Україна серед всіх країн – на 4-му місці за кількістю Праведників.

Тільки за офіційними даними Яд Вашем, на сьогодні 2659 українців отримали звання Праведників народів світу.

Хоча українців, які рятували євреїв, було значно більше. На жаль, їхні історії подвигу залишаються невідомими до цього часу.

На міжнародному рівні основний етап збору інформації про подвиги Праведників припав на період, коли історія Голокосту в СРСР піддавалася політиці забуття і спотворення.

– 2 659 людей, що є Праведниками народів світу – це 2 659 драматичних історій, унікальних прикладів відваги і героїзму. У нашій Книзі буде багато таких історій, зокрема фотографії Праведників і врятованих людей, – підкреслив Борис Ложкін, президент Єврейської конфедерації України.

На сьогодні у живих залишилось 18 українців, удостоєних Яд Вашем звання Праведників народів світу.

Бабин Яр став символом Голокосту у Східній Європі.

29-30 вересня 1941 року в київському урочищі Бабин Яр нацисти розстріляли 33 771 єврея.

За час окупації Києва з 1941 по 1943 рік тут було вбито понад 100 тис. людей, більшість з яких були євреями. Жертвами Бабиного Яру стали також роми, військовополонені, українці та пацієнти психіатричної клініки.

Під час Другої світової війни нацисти знищили на території України 1,5 млн євреїв.

Меморіал Голокосту Бабин Яр підтримав позицію церков

Наглядова рада Благодійного фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр підтримує позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму в Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр у Києві.

Таким чином благодійний фонд підтримав позицію членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.