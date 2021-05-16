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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Балет на Михайлівській площі: як у Києві святкують День Європи

День Європи в Києві

15 травня у День Європи в Києві на Михайлівській площі відбулася світова прем’єра балету, написаного понад століття тому композитором Федором Якименком.

Твір під назвою На берегах Дніпра знайшов у Паризькому муніципальному архіві диригент Кирило Карабиць.

Раніше на сцені цей балет ніколи не звучав.

Людей на знак поваги попросили увімкнути ліхтарики на телефонах.

Гратимуть на площі й завтра, 16 травня.

Аби людям було зручно, організатори облаштували місця для сидіння.

  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
  • День Європи в Києві
Балет на Михайлівській площі: як у Києві святкують День Європи / 7 фотографий

День Європи в Києві

15 травня в Україні відзначають День Європи. Свято започаткували в 2003 році для прославлення спільних цінностей та історії всіх націй європейського континенту.

Які заходи з нагоди Дня Європи відбудуться в Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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