У 2021 році для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося майже 390 тис. осіб.

Ця кількість чи не найбільша за останні роки існування системи оцінювання, повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко на прес-конференції 17 травня.

– Цьогоріч кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ми будемо раді вітати у кожному з пунктів тестування, – зазначив Валерій Бойко.

Загалом у цьому році для проходження ЗНО зареєструвалося 389 710 осіб. Найбільше абітурієнтів складатимуть українську мову та літературу.

Які предмети найпопулярніші:

українська мова та література – 250 681 особа;

українська мова – 126 401 абітурієнт;

історія України – 298 972 випускники;

математика – 291 789 школярів.

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ЗНО 2021

Цього року випускники складатимуть ЗНО 2021 після навчального року, частину якого їм довелося отримувати знання дистанційно.

Це може вплинути на якість їхньої освіти та на загальні результати тестів у країні.

Детальніше про ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.