Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері четверга, 17 вересня – ворог вдарив по торговельному центру Амстор.

Про наслідки атаки повідомили в.о голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони регіону Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 17 вересня: атаковано ТЦ Амстор

Спочатку Іван Федоров повідомив про загрозу застосування окупантами керованих авіабомб та ударних дронів.

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Після цього з’явилася інформація про удар по одному з торговельних центрів Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Згодом Федоров оприлюднив фото палаючого ТЦ Амстор.

Судячи з фото та відео, полум’я охопило приміщення та дах будівлі ТЦ, від торгових точок нічого не залишилося.

За даними Суспільного, у момент атаки у скейтпарку поблизу ТЦ перебували діти. На щастя, вони встигли сховатися вглиб майданчика.

– Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торговельні центри. Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа, – зазначив Михайло Семікін.

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Семікін також закликав мешканців Запоріжжя не піддаватися паніці і не створювати ажіотаж, скуповуючи продукти.

Нині на місці російської атаки рятувальники ліквідовують пожежу під загрозою повторних ударів.

Це не перша атака на Запоріжжя за добу. Так, вдень 17 вересня російський FPV-дрон вдарив по пасажирськоиу автобусу у Космічному районі міста, внаслідок чого поранень зазнали восьмеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

Джерело : Суспільне

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