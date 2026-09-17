РФ вдарила по торговельному центру у Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа
Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері четверга, 17 вересня – ворог вдарив по торговельному центру Амстор.
Про наслідки атаки повідомили в.о голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони регіону Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 17 вересня: атаковано ТЦ Амстор
Спочатку Іван Федоров повідомив про загрозу застосування окупантами керованих авіабомб та ударних дронів.
Після цього з’явилася інформація про удар по одному з торговельних центрів Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Згодом Федоров оприлюднив фото палаючого ТЦ Амстор.
Судячи з фото та відео, полум’я охопило приміщення та дах будівлі ТЦ, від торгових точок нічого не залишилося.
За даними Суспільного, у момент атаки у скейтпарку поблизу ТЦ перебували діти. На щастя, вони встигли сховатися вглиб майданчика.
– Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торговельні центри. Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа, – зазначив Михайло Семікін.
За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Семікін також закликав мешканців Запоріжжя не піддаватися паніці і не створювати ажіотаж, скуповуючи продукти.
Нині на місці російської атаки рятувальники ліквідовують пожежу під загрозою повторних ударів.
Це не перша атака на Запоріжжя за добу. Так, вдень 17 вересня російський FPV-дрон вдарив по пасажирськоиу автобусу у Космічному районі міста, внаслідок чого поранень зазнали восьмеро людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров