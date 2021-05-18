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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Прийшли не до Кличка: СБУ прокоментувала обшуки у будинку мера Києва

ВІталій Кличко

Прес-служба Служби безпеки України прокоментувала візит правоохоронців до будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко. У СБУ пояснили, що справа не стосується міського голови.

У будинку проводять слідчі дії у межах кримінального провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів. Крім того, обшуки наразі проходять у різних локаціях.

Деталі щодо цієї справи СБУ повідомить пізніше.

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Обшуки у будинку Кличка

Про обшуки у будинку Кличка стало відомо вранці 18 квітня. Мер Києва заявив, що правоохоронці телефонували та стукали у його двері.

Попри роз’яснення щодо мети візиту від СБУ, Кличко все одно переконаний, що силовики приходили до нього. За його словами, у квартирі, де нібито проходять слідчі дії, живуть пенсіонери – колишні працівники театру.

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