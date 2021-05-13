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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Правоохоронці розпочали обшуки у Київському метрополітені

Київський метрополітен обшуки

13 травня розпочалися обшуки в офісному приміщенні Київського метрополітену. Їх проводить Київська міська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою.

Причина обшуків – несплата податків під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Як йдеться у матеріалах слідства, у 2020 році посадові особи компанії Київметробуд на замовлення підрядника – КП Київський Метрополітен здійснювали будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вона з’єднує станцію метро Сирець та житловий масив Виноградар.

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Водночас кошти за ремонтні роботи керівництво ПАТ Київметробуд перераховувало на рахунки фіктивних підприємств. Збитки внаслідок таких операцій сягають 9 млн грн.

Крім того, афілійоване підприємство орендувало приміщення у ПАТ Київметробуд для власних потреб. Проте у підсумку компанія Київметробуд самостійно використовувала ці об’єкти, а кошти з бюджету надсилала підприємству-орендатору.

Обшуки у КМДА

13 травня співробітники Київської міської прокуратури провели обшуки у департаментах КМДА.

Правоохоронці вручили підозри 11 особам, серед яких і чинні посадовці. Їх звинувачують зокрема у заволодінні державними коштами, несплаті податків, зловживанні службовим становищем.

Фото: Прокуратура Києва

Джерело: Прокуратура Києва

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