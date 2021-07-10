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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Андрій Єрмак мав телефонну розмову із Вікторією Нуланд: що обговорювали

Андрій Єрмак_телефонна розмова з Вікторією Нуланд

Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Вони обговорили не лише візит Зеленського до Вашингтона, але й обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні.

Єрмак і Нуланд торкнулися сфери судочинства, антикорупції та корпоративного управління. Вони обговорили подальшу двосторонню співпрацю в енергетичній галузі.

– Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США, – повідомляє прес-служба ОПУ.

Співрозмовники констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема, внаслідок реалізації російського проєкту Північний потік-2.

Також окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Донбасі та уздовж кордонів нашої країни, потенційним загрозам російсько-білоруських навчань Захід-2021.

Заступниця держсекретаря висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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