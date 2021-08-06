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Факти / Україна
Максим Зайченко |

До Дня Незалежності українців чекають довгі вихідні: скільки будемо відпочивати

До Дня Незалежності українців чекають довгі вихідні: скільки будемо відпочивати

Цього року з нагоди 30-річчя незалежності українців очікують довгі вихідні. Їх буде чотири, але один з вихідних доведеться відпрацювати. 

День незалежності цього року випадає на вівторок. У зв’язку з цим уряд вирішив зробити вихідним і понеділок. Таким чином українці матимуть довгі вихідні з 21 по 24 серпня

Водночас субота, 28 серпня, буде робочим днем. Цей день Україна відпрацює за вихідний 23 серпня.

Всього в серпні 2021 року в Україні буде 21 робочий день і 10 вихідних.

Як Україна буде святкувати День Незалежності

День Незалежності України 2021 почнуть святкувати ще з 22 серпня. Протягом цих днів по всій країні відбудеться понад 150 святкових заходів.

Які заходи заплановані на 24 серпня – афіша на День Незалежності 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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