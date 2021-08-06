США підтримують ініціативу України Кримська платформа для повернення окупованого Криму. Про це 6 серпня під час установчого форуму Кримської платформи заявила Крістіна Квін – тимчасово повірена США у справах України.

– На жаль, окупація та проблеми, які зараз існують в Криму, поширюються за його межі. Продовжується порушення прав кримських татар та українців, окупація перешкоджає вільному доступу до Азовського та Чорного морів. Ми знаємо, що потрібно робити більше, щоб притягнути РФ до відповідальності. США завжди підтримують Кримську платформу, ми тісно співпрацюємо з урядом України для цього.

Квін наголосила, що окупація Криму – це злочин, який не можна забути. Тому США продовжуватимуть говорити про порушення прав людини Росією у Криму.

Також вона підкреслила, що адміністрація Джо Байдена запроваджуватиме персональні санкції проти осіб, які причетні до окупації, та робити все для звільнення політичних в’язнів.

Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України для сприяння деокупації Криму та захисту громадян, які там поживають.

Перший саміт Кримської платформи відбудеться у Києві напередодні Дня Незалежності. Участь в ініціативі підтвердили уже 32 держави, зокрема США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Словаччина, Канада, Естонія та інші.

На саміті учасники повинні ухвалити декларацію, до якої згодом зможуть долучитися й інші держави. Очікується, що Кримська платформа працюватиме доти, поки Крим не повернеться у склад України.

Міністерство закордонних справ сподівається, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine