Нафтогаз України ввів новий тариф Комфортний сезон на опалювальний сезон 2022-2023. Він доступний для побутових клієнтів з 9 серпня.

Ціна газу у цьому тарифному плані становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ без доставлення. Його відмінність від інших тарифів полягає в тому, що за газ треба платити рівномірними частинами щомісяця.

Перехід на Комфортний сезон можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. Після підключення протягом семи місяців (з 1 жовтня до 30 квітня) клієнт платить рівномірними частинами, а саме – 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу. Оплачувати тариф потрібно не пізніше 15-го числа кожного місяця. Також можна отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо оплачувати вчасно в особистому кабінеті або чат-боті.

Необхідний обсяг газу розраховується на підставі історичних даних щодо використання газу конкретним клієнтом, а також відповідно до типів його споживання, таких як:

приготування їжі (50 – 200 куб. м газу на місяць);

приготування їжі та підігрів води (150 – 500 куб. м газу на місяць);

опалення (800 – 20000 куб. м газу на місяць).

Водночас змінити тариф можна у будь-який момент, вибравши іншу доступну пропозицію від Нафтогазу.

Нагадаємо, згідно із прогнозом фахівців, ціна на газ протягом опалювального періоду зростатиме. Також прогнозується банкрутство теплоенергетики, яке може бути реальним у найближчій перспективі. Це загрожує припиненням надання низки комунальних послуг.

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Джерело: Нафтогаз України