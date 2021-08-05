Київрада спрогнозувала, що протягом опалювального сезону ціни на газ, які наразі досягли рекордного рівня, тарифи на постачання опалення та гарячої води зростатимуть.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, ринок газу в Україні не працює повноцінно з об’єктивних причин: скасування пільгового режиму (покладання спеціальних обов’язків на НАК Нафтогаз) для теплопостачальників та зростання ціни на газ.

Це може призвести до критичних наслідків. Серед них – банкрутство для теплопостачальних компаній. А для жителів країни – надмірне підвищення цін на постачання гарячої води та опалення.

За його словами, ціна на газ почала стрімко зростати, і наразі є неадекватною – понад 15 тис. грн за 1 тис. куб. м у липні цього року. Рік тому вартість блакитного палива була втричі нижчою.

Згідно із прогнозом фахівців, ціна на газ протягом опалювального періоду зростатиме. Водночас банкрутство теплоенергетики може стати реальним у найближчій перспективі. Це загрожує припиненням надання низки комунальних послуг.

Пантелеєв наголошує: важливо найближчим часом ухвалити єдине для України антикризове рішення ще до початку опалювального сезону.